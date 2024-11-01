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22:02, 1 ноября 2024Мир

Число жертв обрушения на вокзале в Сербии увеличилось

Число жертв обрушения бетонного козырька на вокзале в Сербии увеличилось до 11

Фото: Aleksandar Jovanovic / Reuters

Число жертв обрушения бетонного козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад увеличилось до 11. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Сербии Ивица Дачич, пишет РИА Новости.

По его словам, число погибших неокончательное. В центр неотложной помощи продолжают привозить раненых. По данным местных СМИ, каждые несколько минут там появляются новые машины с пострадавшими. Власти города Нови-Сад объявили трехдневный траур. Также сообщается, что 2 ноября объявлен однодневный национальный траур.

Ранее сообщалось, что спасатели пытаются вытащить женщину и девочку 14 лет, которые до сих пор находятся под развалинами. Кроме того, известно о 30 раненных в результате происшествия.

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