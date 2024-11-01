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06:35, 1 ноября 2024Россия

Доброволец рассказал о расправах ВСУ над жителями Курской области

Доброволец: украинские военные расстреливали жителей Курской области
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправлялись с мирными жителями Курской области. Об этом РИА Новости рассказал боец из добровольческого формирования «БАРС-Курск» с позывным Малой.

«Даже моих [земляков] из села Черкасское Поречное расстреливали, резали горла. Все это было, да», — сообщил доброволец.

Он также отметил, что он почувствовал злость, когда узнал о расправах ВСУ над мирным населением курского приграничья. По его словам, он чувствует ненависть по отношению к «всушникам, наемникам и нацизму». «Такого быть не должно», — заключил Малой.

Ранее житель курского села Большое Солдатское рассказал, что в августе бойцы ВСУ пытались уничтожать мирное население Курской области. По его словам, украинские военные открывали огонь по жилым домам и административным зданиям.

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