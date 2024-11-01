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21:16, 1 ноября 2024Россия

Еще один БПЛА сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: еще один БПЛА самолетного типа сбили в Брянской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 октября Вооруженные силы Украины выпустили по регионам России 83 беспилотника. 39 летательных аппаратов сбили в Курской области, 20 — в Брянской, 12 — в Крыму, 8 — в Воронежской области, 4 — в Орловской и 3 — в Белгородской.

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