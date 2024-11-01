Галкин посетил музей Украины в Нью-Йорке

Юморист Максим Галкин сообщил, что посетил Украинский музей в Нью-Йорке

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) сообщил, что посетил музей Украины в США. Подробностями визита он поделился в cоцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня побывал в Украинском музее в Нью-Йорке, [здесь] небольшая, но очень интересная экспозиция украинского модернизма: Давид Бурлюк, Владимир Бурлюк, Мария Синякова, Александр Богомазов (перечисленные комиком художники родились в Российской империи — прим. «Ленты.ру») и другие. (...) В одном из залов транслируется фрагмент старого фильма "Аэлита" с костюмами работы художницы, один из которых также представлен на выставке», — рассказал Галкин.

Публикацию юморист сопроводил серией фотографий, сделанных в музее.

Ранее сообщалось, что Галкин, родившийся в Московской области, назвал Одессу родным городом. Также он заявил, что хочет больше выступать на свадьбах и корпоративах украинцев.

Минюст России внес Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. По данным ведомства, юморист занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.