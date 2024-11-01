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12:19, 1 ноября 2024Мир

Глава МИД КНДР связала ситуацию на Корейском полуострове с «происками США»

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи: ситуация на Корейском полуострове опасна из-за США
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Цой Сон Хи

Цой Сон Хи. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Ситуация на Корейском полуострове опасна и нестабильна из-за действий США и их союзников. Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, передает ТАСС.

«Сейчас обстановка безопасности нашего государства из-за происков США и их сателлитов находится в очень опасном и нестабильном состоянии», — заявила глава внешнеполитического ведомства.

По ее словам, ситуация на Корейском полуострове «в любой момент может стать взрывоопасной», так как сотрудничество США и Южной Кореи обретает формат «альянса с с ядерным компонентом». Цой Сон Хи отметила, что это представляет опасность не только для полуострова, но и для Северо-Восточной Азии в целом.

Глава МИД КНДР добавила, что США и Южная Корея организуют «заговоры по нанесению ядерного удара» по Северной Корее. В качестве доказательств она привела прибытие стратегической подводной лодки США в Южную Корею, а также несколько полетов американских ядерных бомбардировщиков над Корейским полуостровом. Цой Сон Хи заверила, что КНДР продолжит совершенствовать свою готовность к возможному ответному ядерному удару.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров и глава МИД КНДР проведут переговоры в особняке российского внешнеполитического ведомства.

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