Минобороны показало кадры разминирования освобожденных территорий Курской области

Минобороны России показало видео с разминированием территорий Курской области

Минобороны России показало видео с разминированием освобожденных территорий Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

Там отметили, что саперы обследуют дороги, прилегающие к ним территории, уцелевшие дома и поля сельхозназначения. Специалисты ищут взрывоопасные предметы, мины-ловушки и различные неразорвавшиеся суббоеприпасы.

«Работы много, противник не останавливается ни перед какими ухищрениями. И мы не стоим на месте, все его ухищрения мы раскалываем, разминируем, очищаем освобожденные территории», — приводит оборонное ведомство слова замкомандира инженерно-саперной роты с позывным «Гидрач».

В этот же день стало известно, что российские войска ударили по 13 бригадам Вооруженных сил Украины, находящимся в Курской области. Помимо того, военнослужащие группировки «Север» за сутки отразили шесть контратак противника около населенных пунктов Плехово и Новоивановка, а также взяли в плен одного украинского солдата.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Коренево, за которое велись одни из самых ожесточенных боев, силам ВСУ взять не удалось.