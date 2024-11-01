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12:26, 1 ноября 2024Экономика

Отказ от производства пол-литровых пивных банок объяснили

Отказ от банок 0,5 литра связали с желанием «притупить» реакцию покупателей
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Ian Talmacs / Unsplash

Отказ от производства алюминиевой тары объемом 0,5 литра может быть способом «притупить» реакцию потребителей напитков на увеличение цен. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Пользователь не всегда готов к повышению цен, подчеркнул собеседник издания. Уменьшая объемы разных продуктов, от молока до гречки, производители пытаются снизить реакцию покупателя на удорожание товаров и ее болезненность.

Эксперт подчеркнул, что тара объемом 0,5 литра является самой распространенной в этом сегменте. В ней реализуют пиво, сидры, различные коктейли с невысокой крепостью.

Ранее крупнейший российский производитель алюминиевой упаковки — компания «Арнест Упаковочные Решения» (АУР) — сообщил об отказе от выпуска банок объемом 0,5 литра. Такое решение он связал с отсутствием заказов от производителей напитков. Вместо этого там станут выпускать банки объемом 0,45 литра. В 2024 году только один процент заказчиков закупал у компании «классическую» тару, заверил производитель.

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