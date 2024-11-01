Появилось видео затопленных борщом многоэтажек

Mash: жилые дома в Златоусте затопило борщом из-за коммунальной аварии

Жилые дома в городе Златоуст Челябинской области затопило борщом в результате коммунальной аварии. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Жильцы заметили красную жидкость с плавающими в ней овощами во дворе и подвалах многоэтажек в воскресенье, 27 октября. В «Водоканале» объяснили, что жилые дома и фирма по производству супов пользуется общей канализацией, а авария произошла из-за забитых коллекторов.

У сотрудников «Водоканала» и вызванных жильцами ассенизаторов не вышло откачать борщ — через 20 минут после завершения работ он возвращается. Собственники жалуются на запах протухшего супа. Следственный комитет пообещал разобраться с ситуацией.

Ранее в одном из жилых домов Новосибирска прорвало трубу отопления. В результате аварии рухнул потолок в квартире многодетной семьи.