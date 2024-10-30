В российском городе после гидроудара рухнул потолок в двух квартирах

В Новосибирске после гидроудара обрушился потолок в двух квартирах

В Новосибирске из-за прорыва трубы отопления рухнул потолок в квартире многодетной семьи. Об этом сообщает портал NGS.ru.

Авария произошла в двухэтажном доме по улице Минина. Труба лопнула на чердаке здания около 6 часов утра, после чего с потолка квартиры хлынул кипяток. «Муж услышал, что где-то как будто дождь идет. Подумал, что у детей окно открыто в спальне. Зашел и увидел, что с люстры просто льется, как водопад», — вспоминает хозяйка. Вскоре вода все больше стала просачиваться через перекрытия, помещения затянуло паром, и потолок, не выдержав, обрушился. Никто из жильцов не пострадал — детей вовремя увели из комнаты. В квартире залило мебель и технику. Сразу после происшествия глава семьи устремился на чердак отключить отопление. По его словам, труба полностью сгнила.

На потопы жалуются собственники квартир на улице Кисловодской и Залесского. В результате коммунальной аварии тем же утром потолок обвалился еще в одном доме по улице Падунской. Увидев льющуюся с потолка воду, хозяйка квартиры выбежала с тремя детьми в коридор прямо в исподнем. По приезде аварийная служба оперативно перекрыла отопление. К починке трубы, по словам собственницы, еще никто не приступал. «Затопило нас и нашу соседку снизу. Тут даже по дому все течет: сверху, внутри подъезда и снаружи, все в воде», — сетует женщина.

Ранее в результате остановки насосов на одном из объектов Сибирской генерирующей компании в системе произошел гидроудар. Без тепла остались 640 домов, по некоторым данным, отключения затронули 28 образовательных учреждений, 20 больниц и 25 вузов.