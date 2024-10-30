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11:48, 30 октября 2024Экономика

В российском городе из-за гидроудара без тепла остались 640 домов

В Новосибирске после гидроудара отключили отопление в 640 домах

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Новосибирске из-за коммунальной аварии на одном из объектов Сибирской генерирующей компании без тепла остались 640 домов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно сообщению пресс-службы компании, остановка насосов зафиксирована на ПНС-5 в 6:30 утра по местному времени. При этом, как в беседе с журналистами уточнил глава департамента ЖКХ Дмитрий Зайков, к поломке привело выпадение резинового уплотнителя, предварительно, из-за низкого качества запчастей. В результате станцию затопило.

После гидроудара отопление отключено в Заельцовском и Калининском районах города: тепло отсутствует в шести больницах и семи поликлиниках, шести школах и детских садах. По некоторым данным, отключения затронули 28 образовательных учреждений, 20 больниц и 25 вузов. В нескольких домах прорвало трубы. В итоге залило подвал детского сада по улице Новой.

Теплоснабжение обещают восстановить сегодня до 22.30. В ближайшие часы пострадавшие от аварии дома обещают перевести на альтернативные источники отопления. Квартировладельцы, столкнувшиеся с затоплением, могут рассчитывать на компенсацию. Также, как подчеркивают в СГК, городская ТЭЦ-4 продолжает работать в штатном режиме.

Ранее на массовые отключения отопления пожаловались жители другого российского города — Тырныауз в Кабардино-Балкарии. Десятки тысяч горожан вынуждены греться газом. В некоторых домах также отсутствует водоснабжение.

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      Виктория Клабукова
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