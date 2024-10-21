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16:56, 21 октября 2024Экономика

Десятки тысяч жителей российского города остались без тепла

Жители Тырныауза в Кабардино-Балкарии остались без тепла

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Жители города Тырныауз в Кабардино-Балкарии остались без воды и тепла. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Население города составляет около 25 тысяч человек. Они вынуждены греться газом, так как температура по ночам может опускаться до минус пяти градусов, а местные власти все еще не включили отопление. В некоторых домах также отсуствует водоснабжение.

Ситуация происходит не впервые: в прошлом году жилые дома начали обогревать только в конце декабря. Летом 2024 администрация заявили, что для предотвращения подобного проводятся работы по устранению неполадок. По словам горожан, сейчас котельные не готовы к отопительному сезону, а на установку котлов разрешение не дают. Власти заявляют, что работы по запуску отопления и устранению прорывов в системе продолжаются.

Ранее поселок в Приморском крае покрыло сажей при запуске котельной. Кадры с места событий попали в сеть.

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      Александра Качан
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