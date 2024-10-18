Попытка включить отопление в российском поселке обернулась пеплом

В Приморском крае поселок покрыло пеплом при запуске котельной

Поселок в Приморском крае покрыло сажей при запуске котельной. О том, что эта попытка фактически обернулась пеплом, сообщил Telegram-канал dunai.primorye.

Черный «снег» вместо отопления вечером в четверг, 17 октября, получили жители поселка Дунай. Вскоре после запуска котельных они заметили густой черный дым, поднимающийся из труб зданий. На записях, сделанных местными жителями, видно огромные клубы черного дыма в небе. В результате дым покрыл дороги и машины, а также проник в дома, оставив после себя темные хлопья, напоминающие снег, и вместо долгожданного тепла людям пришлось очищать окна, полы, подоконники, одежду и авто от грязи.

Позже стало известно, что причиной выброса сажи в атмосферу стали нарушения при запуске котла. По факту инцидента прокуратура города Фокино начала проверку. Виновных в случившемся привлекут к ответственности.

Ранее в этот же день сообщалось, что в подмосковном Дмитрове дети оказались вынуждены ходить в школу с обогревателями, чтобы не замерзнуть, поскольку в некоторых районах города до сих пор не включили отопление.