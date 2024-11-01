Пойманная с кокаином россиянка Забава в суде согласилась выйти замуж за вагнеровца

В суде Петербурга обвиняемая приняла предложение руки и сердца от вагнеровца

В Василеостровском районном суде Петербурга участник ЧВК «Вагнер» Стас, выступавший в качестве свидетеля, сделал предложение руки и сердца обвиняемой Забаве, которую поймали с дозой кокаина. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Перед судом находящаяся под конвоем девушка со слезами на глазах согласилась выйти замуж за Стаса. Однако свадьба состоится, вероятно, уже после приговора и отбытия Забавой назначенного судом наказания.

Возлюбленные, проживающие в Туапсе, в сентябре приехали на автомобиле в Петербург, чтобы провести романтический отпуск. Во время прогулки по Васильевскому острову Стасу показалось, что он увидел бывшего возлюбленного Забавы, и он помчался к нему с муляжом гранаты, но потом понял, что обознался. В это время прибыла полиция и во время досмотра нашла у Забавы 88 граммов кокаина. Девушку задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.

30 октября сообщалось, что в Москве полицейские задержали трех наркоторговцев, которые прятали мефедрон в гипсовые украшения для дома.