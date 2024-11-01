Путешественник побывал в США и рассказал о превосходстве России

Путешественник побывал в США и рассказал, в чем Россия превосходит эту страну. Своим мнением он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

В первую очередь автор отметил открытость русских людей. Американцы же, по его наблюдениям, проявляют только поверхностное дружелюбие. «Попрощались — и забыли тебя через минуту», — пояснил он.

Кроме того, тревел-блогера разочаровала американская еда с вредными добавками. «В России ты легко можешь наесться сытного домашнего обеда за копейки, а в Америке порция приличного супа тебе выйдет чуть ли не в недельный бюджет», — возмутился автор.

Еще россиянин пожаловался на высокую стоимость жилья в Штатах. «В США просто ад с жильем. Покупка дома? Ха! Это уже целая жизненная миссия для многих американцев», — отметил он.

Ранее этот же блогер рассказал, что некоторые особенности менталитета американцев сводят его с ума. В пример он привел дежурные фразы жителей США, которые «выбивают из колеи».