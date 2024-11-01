Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 1 ноября 2024Путешествия

Путешественник побывал в США и рассказал о превосходстве России

Мария Борисова (Редактор)

Фото: Marques Thomas / Unsplash

Путешественник побывал в США и рассказал, в чем Россия превосходит эту страну. Своим мнением он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

В первую очередь автор отметил открытость русских людей. Американцы же, по его наблюдениям, проявляют только поверхностное дружелюбие. «Попрощались — и забыли тебя через минуту», — пояснил он.

Материалы по теме:
Виза в США в 2024 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2024 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
22 июля 2024
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024

Кроме того, тревел-блогера разочаровала американская еда с вредными добавками. «В России ты легко можешь наесться сытного домашнего обеда за копейки, а в Америке порция приличного супа тебе выйдет чуть ли не в недельный бюджет», — возмутился автор.

Еще россиянин пожаловался на высокую стоимость жилья в Штатах. «В США просто ад с жильем. Покупка дома? Ха! Это уже целая жизненная миссия для многих американцев», — отметил он.

Ранее этот же блогер рассказал, что некоторые особенности менталитета американцев сводят его с ума. В пример он привел дежурные фразы жителей США, которые «выбивают из колеи».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Все больше украинцев решаются на переезд в Россию. Как на это реагирует Зеленский?

      ВВС Израиля более двух часов обстреливали пригород Бейрута

      Пленный рассказал о вербовке заключенных в ВСУ под угрозой пыток

      Страны ЛАГ призвали ООН отреагировать на запрет Израилем БАПОР

      В Хабаровске ФСБ поймала работавшего на разведку Украины местного жителя

      Парень показал загадочную посылку от неизвестного и напугал пользователей сети

      В России захотели запретить отзывы с фотографиями детей на маркетплейсах

      Белый дом изменил стенограмму назвавшего сторонников Трампа «мусором» Байдена

      В США рассказали об одном из самых крупных успехов России на СВО

      Во Франции заявили о подготовке ЕС к масштабной войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше