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07:30, 24 октября 2024Путешествия

Россиянин описал характер американцев фразой «сводят меня с ума»

Фото: Zhen Yao / Unsplash

Российский путешественник побывал в США и рассказал, что особенности характера американцев «сводят его с ума». Свои наблюдения он описал в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

По словам автора, некоторые фразы и привычки жителей Штатов «выбивают из колеи». В пример он привел выражение «Давай когда-нибудь встретимся» (Let’s get together sometime). Россиянин обратил внимание на то, что американцы употребляют его при любом удобном случае, но на самом деле встречи они назначают крайне редко.

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«Потом выясняется, что это "когда-нибудь" — это просто фигура речи. Ни завтра, ни через неделю, и даже ни через месяц встречу никто не планирует», — пояснил он.

Также россиянина возмутила фраза «Это интересно» (That’s interesting). Общаясь с американцами, он понял, что она не имеет ничего общего с искренним интересом собеседника. «Это просто вежливый способ сказать: "Меня это не касается" или "Мне все равно"», — заключил автор.

Ранее другая тревел-блогерша выразила мнение, что русских людей не поймут в США. Так, в стране не принято отпускать детей играть одних на улице.

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      Мария Борисова
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