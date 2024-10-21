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04:50, 22 октября 2024Путешествия

Тревел-блогерша описала отличия США от России фразой «нас тут не поймут»

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала отличия США от России фразой «нас тут не поймут». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что в Америке не встретишь на улице бездомных собак или животных. Их чипируют и контролируют, объяснила россиянка. Кроме того, на улицах не играют дети, как это часто бывает в России.

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«Все как сговорились и спрятались где-то в своих домах или под наблюдением взрослых на специальных площадках. Это тут закон: оставил ребенка одного — жди визит социальных служб», — рассказала она.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала на Аляске и заехала в русскую деревню под названием Вознесенка. По ее словам, из достопримечательностей там было только кладбище.

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