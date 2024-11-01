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19:32, 1 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали лучший способ избежать космической переплаты по ипотеке

Риелтор Барсуков: сильно сэкономить на ипотеке помогут лишь досрочные платежи
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Сильно сэкономить на ипотеке россиянам помогут лишь досрочные платежи. Лучший способ избежать космической переплаты по кредиту на жилье назвал член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков, пишет NEWS.ru.

При этом неважно, выбрал заемщик уменьшать срок кредита или гасить проценты. «Главное — регулярно вносить досрочные платежи. Говорят, что сначала банк забирает себе проценты, но это ерунда полная. Неважно, что именно выплачивать сначала: уменьшать срок кредита или проценты», — подчеркнул специалист.

Тем, у кого все в порядке с финансовой дисциплиной, Барсуков посоветовал снизить ежемесячный платеж, чтобы уменьшить сумму обязательства перед банком. «В ином случае если с финансовой дисциплиной туговато, если вы сразу тратите лишние деньги, то лучше уменьшать срок кредита, сохраняя при этом фиксированную сумму», — заключил риелтор.

Ранее стало известно, что для комфортного обслуживания ипотеки на двухкомнатную квартиру в Москве семья должна зарабатывать не менее 460 тысяч рублей ежемесячно.

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