Россиянин поджег цех после увольнения и ушел в лес

В Краснодарском крае полиция задержала мужчину за поджог цеха после увольнения

В Краснодарском крае полиция задержала 59-летнего местного жителя за поджог цеха по производству комплектующих деталей для металлопластиковых конструкций в поселке Пригородный. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД России по Краснодару.

Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Вечером 31 октября 59-летний разнорабочий узнал, что с ним не хотят продлевать контракт. После этого он взял воспламеняющуюся жидкость, облил служебное помещение, поджег и скрылся в лесу. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

Бывшие коллеги задержали поджигатели и передали его прибывшим на место сотрудникам полиции.

Ранее в Бурятии местный житель три раза пытался поджечь частный дом дедушки и бабушки, когда пожилые родственники были внутри.