Российская пенсионерка нашла без сознания съевшую шоколадку семилетнюю внучку

MK.RU: в Подмосковье пенсионерка нашла без сознания съевшую шоколадку внучку

В городском округе Клин в Подмосковье пенсионерка нашла без сознания семилетнюю внучку после того, как та съела шоколадку, передает МK.RU.

По сведениям издания, 68-летняя россиянка забрала девочку с занятий по рисованию. В квартире женщина вручила малышке сладкий подарок — шоколадный батончик Picnic.

По словам бабушки, внучка ушла в гостиную. Спустя некоторое время жительница Подмосковья обнаружила ребенка без сознания. Она в панике бросилась за помощью к соседке, но привести девочку в чувства так и не удалось.

Прибывшие по вызову медики также не сумели ее реанимировать.

Ранее сообщалось, что в городе Тетюши в Татарстане 11-летняя школьница купила шаурму в ларьке и насмерть отравилась.