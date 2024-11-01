Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 1 ноября 2024Россия

Российские военные взяли под контроль Леонидовку

Минобороны заявило о взятии под контроль российскими военными Леонидовки в ДНР
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Леонидовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в ходе брифинга в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что также удалось освободить населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна.

В Минобороны России отметили, что было нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

До этого выяснилось, что за неделю российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.

Еще раньше сообщалось о продвижении Вооруженных сил России на шести участках фронта, в том числе в районе Новоукраинки и Богоявленки севернее Угледара. Также российские военнослужащие улучшили положение возле Константиновки и Победы на кураховском направлении.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле объяснили новые заявления Трампа по «Северным потокам»

      Ведущая «Соловьев Live» ответила на слухи об увольнении из-за слов о Курской области

      Минобороны назвало число сдавшихся за неделю в плен бойцов ВСУ

      Путешествующего с двумя девочками американца заподозрили в торговле детьми

      В Северной Корее назвали договор Москвы и Пхеньяна мощной базой

      Россиянин поссорился с двумя юношами в свой день рождения и получил 20 ударов ножом

      Российские военные взяли под контроль Леонидовку

      В Минобороны отчитались об ударе по зданию Генштаба ВСУ

      Российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт под Донецком

      Минобороны назвало число взятых под контроль за неделю населенных пунктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше