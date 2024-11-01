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15:57, 1 ноября 2024Силовые структуры

Силовики задержали россиянина при производстве мефедрона в лаборатории

В Московской области задержан мужчина за организацию нарколаборатории
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

В Московской области силовики задержали мужчину за организацию нарколаборатории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») УК РФ.

По данным силовиков, местный житель арендовал дачный участок и в одной из построек на нем устроил лабораторию по производству наркотических веществ. При обыске было изъято более 29 килограммов мефедрона, прекурсоры, химические реактивы и лабораторное оборудование. Реализовывать свой товар он планировал через закладки.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала трех членов российской ОПГ Катайчика в созданной ими нарколаборатории.

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