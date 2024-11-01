Силовики задержали россиянина при производстве мефедрона в лаборатории

В Московской области силовики задержали мужчину за организацию нарколаборатории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») УК РФ.
По данным силовиков, местный житель арендовал дачный участок и в одной из построек на нем устроил лабораторию по производству наркотических веществ. При обыске было изъято более 29 килограммов мефедрона, прекурсоры, химические реактивы и лабораторное оборудование. Реализовывать свой товар он планировал через закладки.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала трех членов российской ОПГ Катайчика в созданной ими нарколаборатории.