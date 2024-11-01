Состоялась жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025. Информация доступна на сайте турнира.

«Сочи» сыграет против «Динамо Махачкала», ярославский «Шинник» — с тольяттинским «Акроном». «Краснодару» предстоит сыграть с «Тюменью», а екатеринбургскому «Уралу» — с подмосковными «Химками».

Матчи пройдут 26-28 ноября. Победители выйдут во второй этап, в котором встретятся с командами, проигравшими в 1/4 финала плей-офф пути Российской премьер-лиги (РПЛ).

Обладателем Кубка России в предыдущем сезоне стал «Зенит». В решающем матче сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику».