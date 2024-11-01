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18:54, 1 ноября 2024Россия

В Москве состоится фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов

В Москве 3 и 4 ноября состоится фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (Редактор отдела оперативной информации)

В Москве состоится фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов

На выходных, 3 и 4 ноября, на Хлебозаводе №9 в Москве состоится фестиваль WOOF. О событии в поддержку бездомных животных «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе фестиваля.

На мероприятии будет более 80 собак и 150 кошек из приютов столицы и области. Все животные полностью готовы к переезду в семью — у них имеются паспорта и прививки. Кроме того, все они стерилизованы и социализированы.

Также на фестивале будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов, куда можно будет принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты. Для посетителей, которые захотят забрать одного из питомцев домой, подготовлены полезные подарки от партнеров фестиваля. Чтобы приютить кота или собаку, необходимо иметь паспорт и заполнить договор ответственного содержания.

«За эти годы мы стали свидетелями множества удивительных историй на фестивалях WOOF, когда пожилые собаки и кошки, проведшие годы в приютах, наконец находили своих людей», — рассказала президент благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина.

Маленьких посетителей фестиваля ждут тематические викторины и мастер-классы, которые научат их ухаживать за животными и помогут узнать о них больше.

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