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09:06, 1 ноября 2024Бывший СССР

В подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части региона. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Причинами повреждений он назвал атаки беспилотников, авиаудары и артобстрелы.

Мирные жители в результате не пострадали, отметил Федоров.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский срочно приехал в Запорожскую область для подавления паники в рядах украинской армии.

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