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14:51, 1 ноября 2024Экономика

В России оценили риски остаться без пива из-за отказала от пол-литровых банок

Глава АПП Мамонтов не увидел рисков нехватки пива из-за отказа от поллитровок
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Globallookpress.com

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов не увидел серьезных рисков для отрасли из-за отказа от банок по пол-литра. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что доля пол-литровых тар на российском рынке стабильно снижалась на протяжении последних десяти лет. В свою очередь, спрос производителей хмельного напитка на банки объемом 0,45 литра демонстрировал противоположную динамику. «Тара именно такого объема используется производителями напитков уже порядка десяти лет», — заявил Мамонтов.

В итоге в настоящее время банки объемом 0,45 литра занимают на российском рынке значительную долю. На этом фоне говорить о рисках нехватки пивоваренной продукции в розничных магазинах было бы некорректно. «Вывод из производства тары объемом пол-литра не скажется на доступности пива на полке», — резюмировал Мамонтов.

О решении крупнейшего производителя алюминиевой упаковки — «Арнест Упаковочные Решения» — стало известно накануне, 31 октября. В компании объяснили переход на банки объемом 0,45 литра ростом спроса со стороны заказчиков. Крупные производители напитков, пояснили в пресс-службе, стали активно переходить именно на такие тары еще в 2016 году, тогда как интерес к классическим поллитровкам «ежегодно падал на двузначные величины».

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