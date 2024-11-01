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13:42, 1 ноября 2024Россия

В России высказались о плане Зеленского использовать бои в Курской области для дипломатии

Сенатор Карасин: Киев не сможет использовать бои под Курском в целях дипломатии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киеву не удастся использовать операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области в дипломатических целях, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о плане президента страны Владимира Зеленского извлечь выгоду из боев в приграничном российском регионе.

Я убежден, что ничего у него из этой идеи не выйдет

Григорий Карасинроссийский сенатор

«Та наглость и вероломство, с которым украинские неонацисты вдруг вторглись в Курскую область — это беспрецедентное, хамское вторжение, которое получит еще свою оценку. (…) Но вся эта демагогия, которая сейчас ведется Зеленским, рассчитана просто на отвлечение собственного и международного общественного мнения. У него это мало получается в последние месяцы, потому что практически никто из серьезных людей не верит нынешнему киевскому режиму. Я крайне негативно отношусь к тому, что было сказано Зеленским», — сказал сенатор.

Как заявил Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KB, Киев намерен использовать бои в Курской области себе на пользу. «Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — сказал глава государства.

По его словам, боевые действия в этом регионе продолжаются и играют важную роль для воплощения мирных инициатив Украины в жизнь

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