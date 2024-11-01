В Совфеде оценили веру Запада в победу Украины

Сенатор Пушков: в победу Украины давно никто на Западе не верит

В победу Украины над Россией давно никто на Западе не верит. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, клятвы руководства Соединенных Штатов и Евросоюза поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы, выглядят абсурдно на фоне положения дел в зоне проведения специальной военной операции.

«В победу Украины давно уже никто на Западе не верит, ее упоминают чисто ритуально, что скорее похоже на бессильные заклинания», — написал сенатор.

Пушков также добавил, что игнорировать реальную ситуацию становится невозможным, о чем говорит количество пессимистических публикаций в различных западных СМИ.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Украина однозначно уступит часть своей территории России.