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15:09, 1 ноября 2024Россия

В Совфеде оценили веру Запада в победу Украины

Сенатор Пушков: в победу Украины давно никто на Западе не верит
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Совет Федерации / Flickr

В победу Украины над Россией давно никто на Западе не верит. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, клятвы руководства Соединенных Штатов и Евросоюза поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы, выглядят абсурдно на фоне положения дел в зоне проведения специальной военной операции.

«В победу Украины давно уже никто на Западе не верит, ее упоминают чисто ритуально, что скорее похоже на бессильные заклинания», — написал сенатор.

Пушков также добавил, что игнорировать реальную ситуацию становится невозможным, о чем говорит количество пессимистических публикаций в различных западных СМИ.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Украина однозначно уступит часть своей территории России.

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