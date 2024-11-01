В США прокомментировали запуск Россией МБР

MWM: учения РФ с запуском МБР проходили на фоне высокой напряженности с Западом

Российские учения с отработкой запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР) проходили на фоне высокой напряженности в отношениях с Западом. Об этом сообщает американский журнал The Military Watch Magazine (MWM).

«Учения проходили в период высокой напряженности с западным блоком, в то время как западные страны рассматривают возможность совместных с Украиной ударов по целям на международно признанной российской территории с использованием западных ракет», — пишет издание.

Авторы материала подчеркивают, что все большая вовлеченность Запада в украинский конфликт может привести к прямому военному столкновению НАТО и России с применением МБР.

Ранее Россия провела очередную тренировку стратегических сил сдерживания, отработав применение ядерного оружия в ответ на подобный удар потенциального противника.