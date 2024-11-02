Российская певица показала фото в купальнике со словами «целлюлит закрашивать лень»

Певица Виктория Дайнеко показала фото в купальнике с целлюлитом на теле

Российская певица Виктория Дайнеко показала фото в откровенном наряде со словами «целлюлит закрашивать лень». Соответствующие фото появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

37-летняя знаменитость разместила серию снимков с разницей в полтора года, на которых она предстала в одном и том же купальнике. Так, на одном из фото звезда предстала стоя в море в голубом раздельном плавательном костюме и демонстрируя подтянутое тело.

«Проверяем фигуру сейчас и 1,5 года назад в одном и то же купальнике. Мне кажется или что-то изменилось? Целлюлит закрашивать лень, но зато у вас будет повод почувствовать себя еще красивее. Если что, я не прибегала ни к каким иодным препаратам для диабетиков», — рассказала она.

В январе Виктория Дайнеко объяснила изменения в своей внешности. Знаменитость заверила, что не прибегает к ретуши снимков и показывает себя в соцсетях такой, какая она есть, вопреки имеющимся комплексам.