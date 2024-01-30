36-летняя Виктория Дайнеко объяснила изменения в своей внешности

Певица Виктория Дайнеко объяснила изменения во внешности гормональной терапией

Российская певица Виктория Дайнеко объяснила изменения в своей внешности. На эту тему она высказалась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

36-летняя знаменитость заверила, что не прибегает к ретуши снимков и показывает себя в соцсетях такой, какая она есть, вопреки имеющимся комплексам. «Шея сильнее всего выдает возраст. После недавней гормональной терапии у меня, помимо щек, округлились и руки, это тоже прибавляет возраста», — пояснила исполнительница.

По словам артистки, возраст также заметен, когда она делает фотографии на фронтальную камеру. «Ты видишь себя сверху вниз. Но такова жизнь, и я хочу это принять. А не закалывать скулы, лоб, резать веки и так далее», — заявила Дайнеко и добавила, что в ближайшем будущем не планирует обращаться к хирургам за пластикой.

«Да, иногда грущу, когда вижу свой "возраст" в зеркальном отражении. Но не хочу ничего менять, не хочу стараться выглядеть моложе или делать какие-либо модные процедуры», — заключила певица.

Ранее в январе Кайли Дженнер сравнили с 55-летней женщиной из-за одной особенности ее внешности. Поклонники обратили внимание на одутловатость лица предпринимательницы, а также на заломы и морщины на коже.