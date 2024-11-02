Банду черных риелторов раскрыли в российском регионе благодаря ошибке в завещании

В Петербурге раскрыли банду черных риелторов, переписывающую на себя квартиры

В Санкт-Петербурге раскрыли банду черных риелторов, которая переписывала на себя квартиры одиноких жителей. Об этом сообщает издание Baza.

По данным источника, банда действовала несколько лет, известно как минимум о восьми эпизодах преступлений. Выйти на риелторов удалось благодаря ошибке в завещании одной из потерпевших.

В 2021 году женщина написала завещание, согласно которому ее квартира стоимостью более восьми миллионов рублей завещалась в разных долях подругам и отцу. Спустя два года одна из наследниц решила получить свою часть, для чего обратилась к нотариусу. Однако тот заявил, что подругу невозможно идентифицировать как наследника из-за неверно указанной даты рождения.

После нотариус направила запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу и выяснила, что квартира женщины уже принадлежит другому человеку. Та якобы купила жилище у хозяйки в ноябре 2022 года — спустя месяц после панихиды.

Наследники выяснили, что женщина стала жертвой мошенников. Те сделали поддельную доверенность на имя новой владелицы квартиры, а также подделали договор купли-продажи и оформили собственность.

Сообщается, что часть банды риелторов задержана — фигуранты проходят по другим уголовным делам.