В Великобритании заявили о готовности расширить санкции против Ирана

МИД Великобритании: Лондон готов к расширению санкций против Ирана

Правительство Великобритании готово к расширению санкций против Ирана, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного оружия. Об этом газете The Daily Telegraph заявили в британском МИД.

Как отметили в ведомстве, ядерная программа Ирана «еще никогда не оказывалась на столь высоком уровне».

«Мы по-прежнему привержены тому, чтобы не допустить разработки Ираном ядерного оружия и использовать для этого все имеющиеся дипломатические инструменты, включая механизм снэпбэк, если это будет необходимо», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в Лондоне предупредили о «наиболее серьезной» угрозе от Ирана. В МИД Соединенного Королевства заявили, что ядерная программа Ирана «продвинулась вперед сильнее, чем когда-либо до этого».