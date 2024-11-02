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21:15, 2 ноября 2024Мир

В Великобритании заявили о готовности расширить санкции против Ирана

МИД Великобритании: Лондон готов к расширению санкций против Ирана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Правительство Великобритании готово к расширению санкций против Ирана, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного оружия. Об этом газете The Daily Telegraph заявили в британском МИД.

Как отметили в ведомстве, ядерная программа Ирана «еще никогда не оказывалась на столь высоком уровне».

«Мы по-прежнему привержены тому, чтобы не допустить разработки Ираном ядерного оружия и использовать для этого все имеющиеся дипломатические инструменты, включая механизм снэпбэк, если это будет необходимо», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в Лондоне предупредили о «наиболее серьезной» угрозе от Ирана. В МИД Соединенного Королевства заявили, что ядерная программа Ирана «продвинулась вперед сильнее, чем когда-либо до этого».

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