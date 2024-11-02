Зампред Совбеза РФ Медведев предупредил об опасности краха доллара

Об опасности краха доллара для международных экономических отношений порассуждал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, когда «пузырь доллара» лопнет, это приведет к общемировому хаосу.

Это будет такой "бэмс", это будет такой страшный хлопок, что он может создать очень тяжелые последствия для всех Дмитрий Медведев зампред Совета безопасности РФ

Россия не заинтересована в крахе доллара

Медведев подчеркнул, что никто, в том числе Россия, не заинтересован в том, «чтобы доллар разлетелся». Он отметил, что Советскому Союзу было бы все равно в подобной ситуации, так как он «был изолирован». Однако современная Россия находится в системе международных экономических отношений и является ее частью.

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При этом, по мнению зампреда СБ, крах доллара неизбежен, так как мир не может существовать только на одной доминирующей резервной валюте. «Тем более что и миссия этой валюты осуществляется за счет, по сути, кредитования, которое все страны оказывают экономике США», — пояснил он.

Медведев считает правильным постепенное вытеснение доллара

По словам Медведева, поскольку США являются важнейшим мировым игроком, то для всех экономик мира будет лучше, чтобы в Америке была «спокойная ситуация», а не коллапс, который приведет к серьезным экономическим проблемам.

«Америка, к сожалению для мировой экономики, является ведущим эмитентом резервной валюты. И если эта валюта грохнется, то на самом деле последствия будут для всех. В этом нужно отдавать себе отчет», — отметил он.

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Медведев считает, что следует постепенно вытеснять американскую валюту с первых позиций, чтобы ее крах не был так сильно ощутим. Так, следует добиться баланса между платежными средствами и развивать цифровые валюты, прежде чем «выдернуть доллар».

Американской валюте предреки крах из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции и решение Белого дома заморозить валютные резервы России делают доллар менее привлекательным в качестве мировой валюты и могут вызвать его крах, считают специалисты издания Asia Times. Так, согласно словам министра финансов США Джанет Йеллен, ограничительные меры против РФ привели в замешательство страны-держатели долларовых резервов. Сейчас большая часть Глобального Юга не хочет работать с данной валютой, однако не может полностью от нее отказаться. В частности, по ее мнению, этому в какой-то мере способствует направленная на дедолларизацию политика БРИКС.

Несмотря на уже запущенную дедолларизацию, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что американские власти будут пытаться сохранить статус доллара как мировой резервной валюты и обложат товары любой страны, которая откажется от этой валюты, стопроцентными пошлинами. В том числе, советники Трампа обсуждают различные варианты наказания за уход стран-участниц БРИКС от использования доллара в торговле и других экономических операциях внутри организации. Среди них рассматриваются меры экспортного контроля и обвинения в манипуляции курсом валют.

Оценивая шансы БРИКС создать альтернативу доллару, экономист Евгений Коган заявил, что это едва ли будет возможно в обозримом будущем. По его мнению, доллар еще долгое время будет оставаться ведущей мировой валютой, особенно в свете позиции США как технологического лидера. Те страны, которые будут выступать за дедолларизацию, по его словам, подвергнутся санкциям. Это, в свою очередь, будет подталкивать мир оо поисков альтернативы американской валюте. Эксперт не исключил, что финансовая система будущего окажется основана на цифровых активах, которые к тому же будут подкреплены золотом.