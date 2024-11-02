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17:25, 2 ноября 2024Россия

Минобороны показало видео удара вертолета по ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры удара вертолета Ка-52М по ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры с ударом вертолета Ка-52М по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Экипаж Ка-52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как боевая машина отстреливает боеприпасы в направлении противника.

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В этот же день российские войска нанесли удар по 13 украинским бригадам, находящимся в Курской области. Помимо того, военнослужащие отразили четыре контратаки противника около населенных пунктов Новоивановка и Камышовка, а также сорвали попытки атак в направлении Дарьино и Леонидово.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Коренево, за которое велись одни из самых ожесточенных боев, силам ВСУ взять не удалось.

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