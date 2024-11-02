Минобороны отчиталось об ударе по 13 украинским бригадам в Курской области

Российские войска нанесли удар по 13 украинским бригадам, находящимся в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженные силы России отразили четыре контратаки противника около населенных пунктов Новоивановка и Камышовка, а также сорвали попытки атак в направлении Дарьино и Леонидово.

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 250 бойцов, артиллерийское оружие, миномет и боевую бронированную машину. Семь украинских солдат удалось взять в плен.

В этот же день в Беловском районе Курской области при атаке Вооруженных сил Украины пострадали четыре мирных жителя. Их с различными ранениями доставили в медицинские учреждения. По данным губернатора Алексея Смирнова, трое мужчин получили легкие ранения.