В Курской области при атаке ВСУ пострадали четыре мирных жителя

В Курской области при атаке ВСУ пострадали четверо мужчин

В Беловском районе Курской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Пострадавших с различными ранениями доставили в медицинские учреждения.

По данным губернатора, трое мужчин получили легкие ранения. Состояние еще одного пострадавшего медики оценивают как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 2 ноября, ВСУ пытались атаковать семь регионов России. Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 беспилотника.