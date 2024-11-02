Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 2 ноября 2024Россия

В Курской области при атаке ВСУ пострадали четыре мирных жителя

В Курской области при атаке ВСУ пострадали четверо мужчин
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

В Беловском районе Курской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Пострадавших с различными ранениями доставили в медицинские учреждения.

По данным губернатора, трое мужчин получили легкие ранения. Состояние еще одного пострадавшего медики оценивают как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 2 ноября, ВСУ пытались атаковать семь регионов России. Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев сообщил о желании трех стран стать покровительницами украинцев в России

      Невестка Виктории Бекхэм оголилась на камеру в откровенном образе

      Названы шаги для увеличения капитализации фондового рынка

      Умерла актриса из «Слова пацана»

      Путин выразил соболезнования Вучичу в связи с трагедией на вокзале

      Казахстан стал партнером БРИКС на саммите в Казани

      Россиянка вызвала мастера для ремонта ноутбука и была обманута почти на миллион рублей

      В Курской области при атаке ВСУ пострадали четыре мирных жителя

      Медведев назвал главную задачу Зеленского

      Медведев предрек судьбу решений Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше