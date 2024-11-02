На Украине призвали отправлять на фронт неэффективных командиров и экс-министров

Глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская заявила, что на передовую нужно отправлять неэффективных командиров и экс-министров. Ее слова приводит украинское агентство УНИАН.

Берлинская призвала поднять боеспособность армии и предложила также мобилизовать женщин в ряды ВСУ. «Украине нужна мобилизация женщин, иначе вся страна будет в братских могилах», — отметила она.

Представитель ВСУ добавила, что решение о мобилизации женщин непопулярное, однако необходимое. Без этой меры Киеву «придется сдаться».

Ранее американское информационное агентство Bloomberg написало, что ВСУ постепенно теряют позиции в Курской области, поскольку Россия усиливает атаки. Одна из причин — нехватка живой силы со стороны украинских войск.