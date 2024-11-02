Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:44, 2 ноября 2024Бывший СССР

На Украине призвали поднять боеспособность армии

На Украине призвали отправлять на фронт неэффективных командиров и экс-министров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская заявила, что на передовую нужно отправлять неэффективных командиров и экс-министров. Ее слова приводит украинское агентство УНИАН.

Берлинская призвала поднять боеспособность армии и предложила также мобилизовать женщин в ряды ВСУ. «Украине нужна мобилизация женщин, иначе вся страна будет в братских могилах», — отметила она.

Представитель ВСУ добавила, что решение о мобилизации женщин непопулярное, однако необходимое. Без этой меры Киеву «придется сдаться».

Ранее американское информационное агентство Bloomberg написало, что ВСУ постепенно теряют позиции в Курской области, поскольку Россия усиливает атаки. Одна из причин — нехватка живой силы со стороны украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я давно хотел в Россию». Помогавшего ВС РФ американца вывезли с подконтрольной ВСУ территории. Что о нем известно?

      На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

      Украинский пленный рассказал об адских условиях службы на передовой

      В США предупредили об опасности эскалации между выборами и приходом нового президента

      Расчет ударных беспилотников уничтожил отряд украинских военных под Работино

      США предупредили Иран о последствиях удара по Израилю

      Экс-советник председателя ЦБ представит Россию и Сирию в МВФ

      На Украине призвали поднять боеспособность армии

      Россиянина депортировали из Турции за фото женщины с закрытыми глазами

      На Западе назвали причину успехов российских военных на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше