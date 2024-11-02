Россияне назвали желаемую стоимость строительства дома

ТСТН: 45 % россиян хотят потратить на строительство дома не более 5 млн руб.

Почти половина россиян при строительстве дома хотели бы уложиться в бюджет до пяти миллионов рублей. Приемлемую сумму для возведения жилья граждане назвали в опросе «Торговой Сети ТЕХНОНИКОЛЬ» (ТСТН), передает «Газета.Ru».

За бюджет до пяти миллионов рублей проголосовали 45 процентов респондентов. Еще 28 процентов заявили, что хотели бы потратить на строительство не более 15 миллионов рублей, а 27 процентов — не более восьми миллиона. При этом 62 процента россиян предпочли бы приобрести готовый дом, либо привлечь подрядчиков для его строительства, а 38 процентов обошлись бы собственными силами.

42 процента опрошенных хотят дом до 200 квадратных метров, 32 процента — до 100 «квадратов», 26 процентов — свыше 200 «квадратов». 62 процента готовы заняться закупкой стройматериалов самостоятельно, а 38 процентов лучше поручат эту задачу подрядчикам.

Ранее эксперты рынка недвижимости рассказали, как московские жилые дома могут выглядеть в будущем. По их словам, строительство станет более экологичным.