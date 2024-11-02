Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:53, 2 ноября 2024Силовые структуры

Российского уголовника задержали за расправу над 15-летней школьницей из Москвы

В Омске задержали уголовника, расправившегося с приехавшей из Москвы школьницей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Омске задержали ранее судимого за различные преступления местного жителя, подозреваемого в расправе над 15-летней школьницей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 июля приехавшая из Москвы с родителями школьница вышла из гостиницы погулять, но назад не вернулась. Поиски подростка продолжались три дня, пока ее тело не обнаружили в районе лодочной станции на улице 3-я Островская. Следователи провели комплекс действий и оперативных мероприятий, в ходе которых удалось выйти на след уголовника.

Ранее сообщалось, что в Мордовии пойдет под суд 31-летний уголовник, нападавший с кирпичом на женщин.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил о согласии одной страны стать покровительницей украинцев в России. Что это значит и как работает?

      Запуск турецкого газового хаба поставили в зависимость от Европы

      Назван объем производства комплектов связи для дронов «Гермес»

      Анна Седокова показала фигуру в крошечном бикини

      Элитное поместье Лерчек осталось без покупателей и упало в цене

      Россиянам пообещали внеочередную индексацию зарплат

      Клуб Слуцкого упустил победу в чемпионате Китая

      Обвиняемого в педофилии экс-гендиректора российского завода отпустили под домашний арест

      Американские сенаторы захотели расследовать деятельность прокурора МУС

      Белоусов поздравил бойцов со взятием Кураховки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше