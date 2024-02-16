Российский уголовник пойдет под суд за нападение с кирпичом на школьницу

В Мордовии пойдет под суд 31-летний уголовник, нападавший с кирпичом на женщин

В Республике Мордовия ранее судимый 31-летний россиянин предстанет перед судом за грабежи и разбойные нападения на женщин. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в сентябре 2023 года в Саранске россиянин напал на 16-летнюю школьницу — схватил ее за волосы и, угрожая кирпичом, потребовал отдать ему мобильный телефон. Подростку удалось вырваться и сбежать. День спустя он атаковал 60-летнюю пенсионерку — ударив женщину кирпичом, он выхватил у нее сумочку и скрылся.

После задержания выяснилась причастность злоумышленника еще к одному нападению — 26 сентября им была атакована 43-летняя россиянка, у которой уголовник также отобрал сумку. В ходе следствия он признал вину.

18 января сообщалось, что в Чувашской Республике задержали 57-летнего ранее судимого российского уголовника, подозреваемого в расправе над собственной 81-летней матерью.