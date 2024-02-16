Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:23, 16 февраля 2024Силовые структуры

Российский уголовник пойдет под суд за нападение с кирпичом на школьницу

В Мордовии пойдет под суд 31-летний уголовник, нападавший с кирпичом на женщин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Республике Мордовия ранее судимый 31-летний россиянин предстанет перед судом за грабежи и разбойные нападения на женщин. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в сентябре 2023 года в Саранске россиянин напал на 16-летнюю школьницу — схватил ее за волосы и, угрожая кирпичом, потребовал отдать ему мобильный телефон. Подростку удалось вырваться и сбежать. День спустя он атаковал 60-летнюю пенсионерку — ударив женщину кирпичом, он выхватил у нее сумочку и скрылся.

После задержания выяснилась причастность злоумышленника еще к одному нападению — 26 сентября им была атакована 43-летняя россиянка, у которой уголовник также отобрал сумку. В ходе следствия он признал вину.

18 января сообщалось, что в Чувашской Республике задержали 57-летнего ранее судимого российского уголовника, подозреваемого в расправе над собственной 81-летней матерью.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это беспрецедентное соглашение». Украина и Германия договорились о гарантиях безопасности. На что рассчитывает Киев?

      Жители американского города попытались забаррикадироваться от Байдена

      Российский уголовник поссорился с сестрой и сжег ее заживо

      В Петербурге зарегистрировали первый иск на решение МВД о лишении гражданства

      Раскрыта стоимость PlayStation 5 Pro

      Россиянин остался без жилья и денег из-за мошенников

      В Венгрии заявили о невыполнимой миссии американских сенаторов

      Глава российского региона сообщил об пресеченной атаке ВСУ

      Участницу шоу «Пацанки» отправили в СИЗО по делу о наркотиках

      Популярный комик осудил радующихся бедам Блиновской россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше