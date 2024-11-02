Рогов: ВСУ пытаются помешать ВС РФ провести зачистку Новодмитровки в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются помешать Вооруженным силам России провести зачистку Новодмитровки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, у российских войск есть успехи на южнодонецком направлении. Сейчас они проводят зачистку Новодмитровки, но ВСУ пытаются помешать этому из соседнего населенного пункта Заря.

Ранее Рогов рассказал, что российские войска стали охватывать Курахово с трех сторон. Он добавил, что российские войска практически охватили Курахово с востока и юга.