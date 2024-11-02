Тренер «Спартака» объяснил победу над ЦСКА

Тренер «Спартака» Деян Станкович после победы над ЦСКА: ребята были великолепны

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил победу над ЦСКА в московском дерби. Его слова приводит «Чемпионат».

«Мы всегда работаем над деталями, от матча к матчу происходят корректировки. Сегодня ребята были великолепны, на высоте. С первой до последней минуты оторвали с самоотдачей. Горжусь ими», — заявил Станкович.

Тренер спартаковцев отметил, что они с наставником ЦСКА Марко Николичем относятся друг к другу с уважением. При этом Станкович отметил, что в прошедшем матче для его коллеги не было сюрпризов.

2 ноября «Спартак» обыграл ЦСКА в матче Российской премьер-лиги со счетом 2:0. Мячи забили Тео Бонгонда и Хесус Медина. На 52-й минуте встречи произошла массовая драка, в результате которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и хавбек красно-белых Руслан Литвинов.