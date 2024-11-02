Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:43, 2 ноября 2024Экономика

В России построили рекордное количество жилья

Дом.РФ: в октябре застройщики в РФ вывели на рынок 4,8 млн кв. м. жилья
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В октябре 2024 года российские застройщики вывели на рынок 4,8 миллиона квадратных метров жилья — на 14 процентов больше, чем в сентябре. Об этом сообщает «Дом.РФ».

Портфель строящегося жилья в России таким образом увеличился еще на один процент и достиг 119 миллионов квадратных метров — это максимум за всю историю наблюдений. Рост портфеля сохраняется девятый месяц подряд, уточнили там. Две трети всех проектов запланированы к вводу в эксплуатацию в 2026–2027 годах.

Южный округ в Москве по итогам октября стал первым по снижению цен на первичное жилье. В этом районе средняя цена квадратного метра составила 499,8 тысячи рублей, что на 1,41 процента меньше сентябрьского показателя. Второе место занял Северный округ (САО) со снижением цен на один процент, до 438,7 тысячи рублей за квадратный метр. На третьем месте оказался Северо-Восточный административный округ (СВАО) со снижением на 0,58 процента, до 431,3 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ заявил о самом мощном наступлении России с начала СВО. В Москве заговорили о переломе

      Доктор Мясников назвал два самых полезных напитка

      МИД ответил Киеву на слова о согласии одной страны покровительствовать украинцам в России

      Пропал первый официально работающий кот России по кличке Барсик

      Захарова обвинила главу МИД Украины в «политическом туризме»

      Захарова обвинила Украину в заботе исключительно об иностранных наемниках

      В Казахстане искусственный интеллект запретит солдатам собираться в туалете

      Стрельбовые испытания замены «Ксюхи» завершили

      Парикмахер раскрыла россиянкам способы сохранить прическу под шапкой

      Дерматолог рассказала об опасности гель-лака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше