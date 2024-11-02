В России построили рекордное количество жилья

Дом.РФ: в октябре застройщики в РФ вывели на рынок 4,8 млн кв. м. жилья

В октябре 2024 года российские застройщики вывели на рынок 4,8 миллиона квадратных метров жилья — на 14 процентов больше, чем в сентябре. Об этом сообщает «Дом.РФ».

Портфель строящегося жилья в России таким образом увеличился еще на один процент и достиг 119 миллионов квадратных метров — это максимум за всю историю наблюдений. Рост портфеля сохраняется девятый месяц подряд, уточнили там. Две трети всех проектов запланированы к вводу в эксплуатацию в 2026–2027 годах.

Южный округ в Москве по итогам октября стал первым по снижению цен на первичное жилье. В этом районе средняя цена квадратного метра составила 499,8 тысячи рублей, что на 1,41 процента меньше сентябрьского показателя. Второе место занял Северный округ (САО) со снижением цен на один процент, до 438,7 тысячи рублей за квадратный метр. На третьем месте оказался Северо-Восточный административный округ (СВАО) со снижением на 0,58 процента, до 431,3 тысячи рублей.