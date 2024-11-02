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16:30, 2 ноября 2024Экономика

Названы районы столицы с самыми подешевевшими новостройками

BnMAP.pro: Южный округ стал первым в Москве по снижению цен на первичное жилье
Мария Черкасова

Фото: АГН «Москва»

Южный округ по итогам октября стал первым в Москве по снижению цен на первичное жилье, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков платформы bnMAP.pro.

Рейтинг административных округов Старой Москвы по темпам снижения цен на рынке новостроек рассчитан без учета элитного сегмента. В Южном административном округе (ЮАО) средняя цена квадратного метра составила 499,8 тысячи рублей, что на 1,41 процента меньше сентябрьского показателя.

Второе место занял Северный округ (САО) со снижением цен на один процент, до 438,7 тысячи рублей за квадратный метр. На третьем месте оказался Северо-Восточный административный округ (СВАО) со снижением на 0,58 процента, до 431,3 тысячи рублей.

Четвертое место со снижением на 0,34 процента занял Юго-Восточный округ (ЮВАО), где квадратный метр подешевел до 376,6 тысячи рублей. Пятую строчку занял Новомосковский округ (минус 0,29 процента, до 269,4 тысячи рублей).

Максимальный рост цен на первичном рынке по итогам октября зафиксирован в Западном округе (ЗАО) — плюс 1,04 процента, до 567,2 тысячи рублей. Средняя цена квадратного метра жилья на первичном рынке столицы в сентябре 2024 года составила 513,3 тысячи рублей, на 0,1 процента больше, чем в сентябре.

Минимальные ценовые изменения связаны с низким уровнем спроса, незначительным вымыванием различных типов лотов, высокой ключевой ставкой и низкой доступностью ипотеки, объяснили эксперты. Они призвали не ждать существенного изменения ситуации.

Ранее стало известно, что во время выбора жилья россияне в первую очередь обращают внимание на местоположение, а не на стоимость. Так, локация является самым важным фактором для 44 процентов респондентов, еще 41 процент проголосовал за бюджет, 33 процента — за размер и планировку объекта, а 32 процента — за инфраструктуру. 23 процента считают главным критерием состояние отделки, 21 процент опираются на состав семьи, 19 процентов — на образ жизни, 16 процентов — на экологичность.

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