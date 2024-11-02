Россияне рассказали о главных критериях при выборе жилья

ВТБ: при выборе жилья россияне прежде всего смотрят на местоположение

Во время выбора жилья россияне в первую очередь обращают внимание на местоположение, а не на стоимость. Главные критерии при покупке квартиры граждане назвали в опросе ВТБ, результаты передают «Известия».

Локация является самым важным фактором для 44 процентов респондентов. Еще 41 процент проголосовал за бюджет, 33 процента — за размер и планировку объекта, а 32 процента — за инфраструктуру. 23 процента считают главным критерием состояние отделки, 21 процент опираются на состав семьи, 19 процентов — на образ жизни, 16 процентов — на экологичность. Реже на решение влияют родственники (10 процентов), условия кредитования (9 процентов) и юридические аспекты (4 процента).

Каждый третий опрошенный предпочел бы купить вторичное жилье не старше трех-десяти лет. Примерно 30 процентов хотят загородный дом, а 23 процента — квартиру в новостройке. 15 процентов не против жить в доме старше десяти лет.

Минусами новостроек россияне считают шумный ремонт соседей (54 процента), ожидание завершения строительства (42 процента), возможные проблемы с инфраструктурой и коммуникациями (39 и 38 процентов соответственно). Среди плюсов россияне отметили отсутствие истории, современные планировки и инфраструктуру. В то же время жилье старше десяти лет, по мнению большинства, требует ремонта.

Ранее эксперт по рынку недвижимости Андрей Негинский сравнил плюсы вторичного и первичного жилья. По его словам, преимущество новостроек заключается в прозрачности сделок.