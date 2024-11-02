Плюсы новостроек и «вторички» сравнили

Эксперт Негинский: плюс новостроек заключается в прозрачности сделок

Как у первичного, так и у вторичного жилья есть ряд преимуществ. Плюсы двух видов недвижимости сравнил основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский, передают «Известия».

По словам эксперта, первым плюсом новостроек является прозрачность сделок. Такое жилье точно не обременено судебными разбирательствами и находится только в собственности продавца. Кроме того, новые квартиры можно приобрести в рассрочку с минимальным первоначальным взносом или воспользовавшись различными акциями от застройщика — это может быть более выгодным, чем покупка «вторички».

Еще одна приятная особенность — внутренняя инфраструктура только для резидентов, включая коворкинги, игровые и физнес-залы. Также современные дома оснащены новыми инженерными системами и коммуникациями.

В то же время при покупке вторичной квартиры выше шансы, что в ближайшие несколько лет соседи не затеют шумный ремонт. При желании приобрести жилье в исторической локации или центре дешевле будет покупать именно «вторичку». Помимо этого, при выборе жилья из старого фонда не нужно ждать, пока инфраструктура развивается — она уже сформировалась.

Ранее Негинский рассказал, как будут выглядеть дома в Москве через несколько лет. По его словам, в будущем строительство в столице станет экологичнее.