Звезда «Красотки» избавился от поместья известного музыканта

Актер Ричард Гир продал бывшее поместье музыканта Пола Саймона в США

Звезда «Красотки», американский актер Ричард Гир, избавился от бывшего поместья известного музыканта Пола Саймона в штате Коннектикут. Об этом сообщает Mansion Global.

Речь идет о резиденции 1938 года постройки площадью на участке в 13 гектаров. На территории выстроены два дома — основной и гостевой. Рядом с ними есть прямоугольный бассейн, окруженный камнями ручей, естественный пруд и небольшой водопад.

Жилая площадь достигает 818,5 квадратного метра. Внутри есть шесть спален, 11 ванных комнат, просторный холл, гостиная и кухня, совмещенная со столовой. Интерьер комнат выполнен преимущественно в белых и бежевых тонах, из окон открывается вид на холмы и пруд. В некоторых комнатах установлены камины.

Гир приобрел недвижимость в начале 2022 года за 10,8 миллиона долларов. Новому владельцу поместье досталось с небольшой скидкой — за 10,75 миллиона долларов. При этом имя покупателя не раскрывается.