Арестован замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев. Генерал попался на взятке в 140 миллионов рублей

Суд в Москве арестовал замначальника тыла Росгвардии Мирзаева

В Москве арестован замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, позднее источник ТАСС подтвердил эту информацию.

По версии следствия, 52-летний генерал-майор требовал многомиллионную взятку от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая разорвать контракт стоимостью 480 миллионов. Его задержали после получения денег.

140 000 000 рублей составила сумма взятки

Адвокаты просили отправить Мирзаева под домашний арест, но суд настоял на помещении арестованного в следственный изолятор до 2 января 2025 года.

По аналогичному делу в июле был осужден еще один генерал Росгвардии

12 июля по делу о коррупции был осужден бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий. Он получил девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима с лишением звания. Его обвиняли в получении регулярных откатов от компании-подрядчика, занимавшейся реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье.

Ему предъявили обвинения в получении взяток на 28 миллионов рублей. Экс-генерал частично признал свою вину и выдал часть полученных откатов. Еще до вынесения приговора фигурант и его подчиненный подполковник Эльдар Гаджиев подали ходатайства об участии в специальной военной операции на Украине.

Как отметил адвокат Драгомирецкого Олег Цуканов, его подзащитный более 30 лет посвятил военной службе, пройдя путь от сержанта-пограничника до генерала. Он участвовал в первой и второй чеченских кампаниях, в разрешении осетино-ингушского конфликта.

В Минобороны прошла серия арестов по делам о коррупции

В 2024 году прошла серия арестов высших офицеров в Министерстве обороны России. Последним на этот момент стало дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил России генерал-майора Александра Оглоблина. Офицеру предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа») по новому уголовному делу, возбужденному следователями. В феврале 2022 года военный суд приговорил генерала к 4,5 года колонии за махинации при закупках оборудования связи. Уточнялось, что его действия причинили ущерб в размере 1,5 миллиарда рублей. В марте 2024 года его реальный срок в колонии заменили на исправительные работы.

В сентябре был задержан заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов. По версии следствия, отвечающий за вещевое обеспечение Вооруженных сил (ВС) страны офицер содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями. Именно за это он получил взятку в размере 20 миллионов рублей.