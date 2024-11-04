Зеленский: Канада отправит на Украину систему ПВО NASAMS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада отправит на Украину систему противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

Политик заявил, что Киев ожидает получить NASAMS до конца текущего года. «Премьер-министр [Канады] сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS», — отметил глава Украины.

Ранее Зеленский созвонился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе телефонного разговора стороны также обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую оборонную поддержку Украины. Вместе с тем представители Киева и Оттавы скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в G7 в 2025 году.

В октябре украинский лидер встретился с премьерами скандинавских стран по итогам саммита «Украина — Северная Европа». С политиками из Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии он обсудил военную помощь Киеву.