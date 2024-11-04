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12:28, 4 ноября 2024Россия

Названы суточные потери ВСУ в зоне ответственности Западной группировки ВС России

Суточные потери ВСУ в зоне Западной группировки ВС РФ достигли 440 военных
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил (ВС) РФ достигли 440 военных. Об этом сообщает Минобороны (МО) России в Telegram.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 60-й, 630-й, 92-й механизированных, 3 штурмовой бригад ВСУ, 115-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Першотравневое, Ковшаровка, Сеньково, Богуславка Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики (ЛНР) и Терны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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